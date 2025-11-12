أزمة الميزانية في الولايات المتحدة تقترب من نهايتها وسط انقسام الديموقراطيين

afp_tickers

تقترب الجهود الرامية إلى إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة من تصويت نهائي الأربعاء في وقت أعلن الرئيس دونالد ترامب الانتصار في المواجهة السياسية بينما انقسم الديمقراطيون المتنافسون فيما بينهم حول نص التسوية.

ومن المرجح أن يصوت مجلس النواب الأربعاء بالموافقة على مشروع قانون الإنفاق لحل الأزمة المستمرة منذ ستة أسابيع، بعد أن انضم ثمانية ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاثنين إلى الجمهوريين المؤيدين لترامب.

وخلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية، توقف ترامب فجأة ليثني على رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون.

وقال ترامب مخاطبا جونسون والحضور “أهنئكم جميعا، أنت وجون وكل من حضر، على هذا الانتصار الكبير”.

وأضاف ترامب، في خروج عن التقاليد الرئاسية عبر استخدام مناسبة رسمية لتحقيق مكاسب سياسية “إننا نفتح بلادنا مجدداً، ما كان ينبغي إغلاقها أبداً”.

وقال ترامب في وقت لاحق إنه يتوقع أن يوافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع القانون لتمويل الحكومة حتى شهر كانون الثاني/يناير. وقال لشبكة إي إس بي إن “فقط الأشخاص الذين يكرهون بلدنا هم من يريدون رؤية الحكومة مغلقة”.

– حسابات جادة –

وتعهد كبار الديموقراطيين معارضة مشروع قانون تمويل الحكومة، لأسباب منها أنه لا يتناول بشكل مباشر تمديد إعانات التأمين الصحي المقرر أن تنتهي صلاحيتها نهاية هذا العام.

لكن من المرجح أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون لأنه يحتاج إلى أغلبية بسيطة، وهي أغلبية يمتلكها الجمهوريون بفارق ضئيل.

ومنذ بداية الأزمة مارس ترامب ضغوطا على الديموقراطيين من خلال السماح للإغلاق الحكومي بأن يكون قاسيا قدر الإمكان ورفضه التفاوض بشأن مطالبهم المتعلقة بالتأمين الصحي.

وحُرم مليون موظف فدرالي من رواتبهم وأصبحت إعانات الغذاء المخصصة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض مهددة، وواجه المسافرون جوا إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات قبل عطلة عيد الشكر.

وحذر وزير النقل شون دافي الثلاثاء من أن الفوضى قد تتفاقم بحلول نهاية الأسبوع إذا استمر الإغلاق، مع عدم حصول مراقبي الحركة الجوية على رواتبهم وإصدار السلطات أوامر بإبطاء حركة الطيران.

وقال دافي للصحافيين في مطار أوهير الدولي بشيكاغو “ستجدون شركات طيران تجري حسابات جادة حول ما إذا كانت ستستمر في تسيير رحلاتها أم لا”.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين حمّلوا حزب ترامب المسؤولية بشكل متزايد مع استمرار الإغلاق الحكومي لأكثر من 40 يوما.

لكن الديموقراطيين هم الذي تراجعوا ومنحوا الجمهوريين الأصوات الإضافية التي كانوا يحتاجونها الاثنين بموجب قواعد مجلس الشيوخ، دون الحصول على التنازلات الرئيسية التي كانوا يطالبون بها.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز للصحافيين الثلاثاء إن “الرعاية الصحية للمواطنين في أنحاء البلاد على وشك أن تصبح باهظة التكلفة”، متعهدا بمواصلة المعركة من أجل خفض التكاليف.

– انقسام الديموقراطيين –

تسبب الاتفاق على نص التسوية بانقسام بين الديمقراطيين إذ قالت العديد من الشخصيات البارزة إنه كان ينبغي عليهم التمسك بتمديد إعانات التأمين الصحي التي كانت محور معركة الإغلاق الحكومي.

وكتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كمرشح ديموقراطي بارز للرئاسة في عام 2028، على إكس “أمرٌ مُخزٍ”.

ورغم معارضته الصريحة لمشروع القانون والتصويت ضده، تعالت أصوات داخل الحزب الديموقراطي مطالبة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالاستقالة، متهمة إياه بالفشل في حشد دعم أعضاء كتلته داخل المجلس.

وكان ذلك محبطا بشكل خاص للديموقراطيين، إذ جاء التراجع بعد أيام فقط من انتصارات انتخابية وضعت ترامب في موقف حرج للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وأبرزت انتصارات الديموقراطيين في مدينة نيويورك ونيوجيرزي وفيرجينيا على وجه الخصوص، قضية تكاليف المعيشة وهي نقطة ضعف بالنسبة للملياردير ترامب والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ وعدوا الديموقراطيين بالتصويت على التأمين الصحي، في وقت يتوقع أن تتضاعف تكاليف برنامج “أوباما كير” لملايين الأميركيين دون تمديد الإعانات.

وقد هددت قضية الرعاية الصحية نفسها بإحداث انقسام في تحالف ترامب وشعاره “لنعيد العظمة إلى أميركا”.

وقال ترامب الإثنين إن حليفته السابقة مارجوري تايلور غرين “ضلت طريقها” بعد أن أدلت عضو الكونغرس بتصريحات انتقادية، بما في ذلك قولها إنها “مشمئزة” من احتمال تضاعف أقساط التأمين الصحي لأبنائها البالغين.

دك/غد