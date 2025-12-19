The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أسبوع أبوظبي المالي يستقطب 35 ألف مشارك

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

استقطب أسبوع أبوظبي المالي 2025، أكثر من 35,000 مشارك، خلال أسبوع حافل بالنقاشات المثمرة، والإعلانات النوعية، والتعاونات الطموحة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة أنّ الفاعلية “عزّزت مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً”.

ووفق بيان صادر الجمعة، شكّل المشاركون الدوليون ما يزيد على 30% يمثلون 175 جنسية، وذلك عبر 68 فعالية و394 جلسة متخصصة، بحسب الوكالة الرسمية.

وكان الحدث الذي اختتم الأسبوع الماضي استقطب 819 متحدثاً من الشخصيات المؤثرة، وأكثر من 69 شريكاً عالمياً وإقليمياً، من بينهم شركة “هانوا” بصفتها شريكاً إستراتيجياً.

وسجّل أسبوع أبوظبي المالي، لأول مرة في تاريخه، إجمالي أصول ممثّلة خلاله، تجاوزت قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 53% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

هت

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية