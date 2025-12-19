أسبوع أبوظبي المالي يستقطب 35 ألف مشارك

استقطب أسبوع أبوظبي المالي 2025، أكثر من 35,000 مشارك، خلال أسبوع حافل بالنقاشات المثمرة، والإعلانات النوعية، والتعاونات الطموحة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة أنّ الفاعلية “عزّزت مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً”.

ووفق بيان صادر الجمعة، شكّل المشاركون الدوليون ما يزيد على 30% يمثلون 175 جنسية، وذلك عبر 68 فعالية و394 جلسة متخصصة، بحسب الوكالة الرسمية.

وكان الحدث الذي اختتم الأسبوع الماضي استقطب 819 متحدثاً من الشخصيات المؤثرة، وأكثر من 69 شريكاً عالمياً وإقليمياً، من بينهم شركة “هانوا” بصفتها شريكاً إستراتيجياً.

وسجّل أسبوع أبوظبي المالي، لأول مرة في تاريخه، إجمالي أصول ممثّلة خلاله، تجاوزت قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 53% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

