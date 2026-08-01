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أسبيدس: فرقاطة إيطالية رافقت سفينة تجارية لعبور البحر الأحمر بأمان

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أول أغسطس آب (رويترز) – أعلنت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم السبت أن سفينة تجارية عبرت البحر الأحمر بأمان تحت حماية الفرقاطة الإيطالية بيرجاميني.

ولم تحدد أسبيدس، وهي عملية الاتحاد الأوروبي الدفاعية للأمن البحري في البحر الأحمر، هوية السفينة أو عن العلم الذي ترفعه أو مالكها أو تفاصيل حمولتها.

وتجددت الاضطرابات في حركة الملاحة في البحر الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، فرض حصار بحري على السعودية، ثم شنوا هجمات على سفن سعودية، مما زاد من المخاطر التي تهدد الملاحة التجارية وساهم في ارتفاع أسعار النفط.

(تغطية صحفية إيناس العشري ونفيسة الطاهر – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية