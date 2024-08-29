أسبيدس: لا تسرب للنفط حتى الآن من الناقلة سونيون التي هاجمها الحوثيون

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أثينا (رويترز) – قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) يوم الخميس إنها لم ترصد أي تسرب نفطي من ناقلة النفط سونيون التي ترفع علم اليونان في البحر الأحمر، إلا أنها رصدت “حرائق متعددة” على ظهر الناقلة الرئيسي.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأربعاء إنها سمحت بقطر الناقلة سونيون المشتعلة منذ 23 أغسطس آب.

وذكرت أسبيدس أنها على استعداد “لتسهيل أي خطط عمل” بالتنسيق مع السلطات الأوروبية والدول المجاورة لتجنب وقوع أزمة بيئية كارثية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) سابرينا سينغ يوم الخميس إن براميل النفط الخام التي تحملها الناقلة سونيون سليمة، لكن السفينة نفسها تسرب بعض النفط من المكان الذي ضربت فيه وما زالت هناك حرائق متعددة مشتعلة.