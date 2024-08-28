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أسبيدس: لم يتسرب نفط من الناقلة سونيون المتضررة بعد هجوم الحوثيين

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من جنى شقير

دبي (رويترز) – قالت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر المعروفة باسم أسبيدس يوم الأربعاء إنه لا يوجد أي تسرب نفطي في محيط الناقلة سونيون التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل اليمن في الآونة الأخيرة.

وأضافت المهمة أن ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان لا تزال راسية ولم تنجرف.

إلا أن مسؤولا أمريكيا، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن مادة مجهولة تتسرب من السفينة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد قالت يوم الثلاثاء إن النيران لا تزال مشتعلة بالناقلة وإن النفط يتسرب منها على ما يبدو.

ولم تتمكن رويترز بعد من التأكد من حدوث تسرب.

واستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران الناقلة سونيون في عدة هجمات قبالة ساحل مدينة الحديدة اليمنية مما تسبب في مرحلة ما في اشتعال النيران بالسفينة.

وأثار الهجوم قلق المعنيين بالبيئة إذ تحمل الناقلة 150 ألف طن، أو مليون برميل، من النفط الخام.

وفي حالة حدوث تسرب للنفط، سيكون أحد أكبر التسربات النفطية من سفينة على الإطلاق مما يهدد بتدمير صناعة صيد الأسماك في المنطقة والنظم البيئية الإقليمية.

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