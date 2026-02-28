The Swiss voice in the world since 1935
أسبيدس تحذر من هجمات محتملة على السفن في البحر الأحمر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أثينا 28 فبراير شباط (رويترز) – نصحت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية أسبيدس قطاع النقل البحري اليوم السبت بالتحلي باليقظة، قائلة إن الهجمات على السفن لا يمكن استبعادها بسبب القصف الأمريكي والإسرائيلي على إيران.

وأضافت أسبيدس في بيان أن مصادر أفادت بأن الحوثيين هددوا بشن هجمات جديدة ضد إسرائيل والسفن الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى جاهزيتها للمساعدة في حماية الأرواح في البحر.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

