أسبيدس تنصح السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل والسعودية بتجنب البحر الأحمر

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أثينا 22 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن السفن ذات الصلة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو السعودية معرضة بشكل أكبر لخطر هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، ونصحت المهمة هذه السفن بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاء في مذكرة موجهة لقطاع الشحن اطلعت عليها رويترز أن “قوة أسبيدس توصي السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى حين انخفاض مستوى التهديد”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)