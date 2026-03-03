The Swiss voice in the world since 1935
أستراليا: تعلن سلامة قوات بعد هجوم بمُسيرات قرب قاعدة جوية في دبي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سيدني 3 مارس آذار (رويترز) – قالت أستراليا اليوم الثلاثاء إن جميع أفراد قوات الدفاع التابعة لها المتمركزين في قاعدة المنهاد الجوية بالقرب من دبي بخير بعد هجوم بطائرات مسيرة على الموقع خلال مطلع الأسبوع.

وقال وزير الدفاع ريتشارد مارلز للصحفيين في كانبيرا “جميع الأستراليين هناك بخير… ولم يصب أي منهم بأذى”.

وأضاف “في الواقع، لدينا أكثر من 100 فرد في أنحاء الشرق الأوسط. معظمهم في الإمارات حيث لدينا مقر عمليات في المنهاد منذ سنوات عديدة”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

