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أستراليا تحث مواطنيها على مغادرة إسرائيل في ظل التوتر المتصاعد

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سيدني (رويترز) – حذرت أستراليا مواطنيها من السفر إلى إسرائيل وحثت رعاياها هناك على المغادرة بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، وعزت ذلك إلى الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وانج في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين “الحكومة الأسترالية لديها مخاوف شديدة من أن الوضع الأمني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قد يتدهور بسرعة”.

وذكرت الحكومة الأسترالية في تحذيرها من السفر أن التهديد بشن هجمات عسكرية وإرهابية ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في أنحاء المنطقة لا يزال قائما.

وأضافت أن بعض شركات الطيران قلصت رحلاتها إلى إسرائيل أو علقتها بعد أن أدى تصعيد الصراع إلى عمليات إغلاق للمجال الجوي.

ووسعت إسرائيل نطاق أهدافها خلال حربها على جماعة حزب الله، إذ شنت غارة جوية في شمال البلاد يقول مسؤولو الصحة إنها أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق مقذوفات من لبنان.

وقُتل أربعة جنود إسرائيليين يوم الأحد وسط إسرائيل بعد ضربة بطائرة مسيرة شنتها جماعة حزب الله.

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