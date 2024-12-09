مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أستراليا تدشن فرقة لمكافحة معاداة السامية بعد هجوم على معبد يهودي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سيدني (رويترز) – شكلت أستراليا يوم الاثنين فريق عمل لمكافحة معاداة السامية في أعقاب إضرام حريق عمدا بمعبد يهودي في ملبورن تقول الشرطة إنه من المرجح أن يكون عملا إرهابيا.

وأدى الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في كنيس (أداس إسرائيل) إلى إصابة شخص واحد وتسبب في أضرار واسعة النطاق، كما أدى إلى توتر العلاقات بين أستراليا وحليفتها إسرائيل.

وهذا هو الهجوم الثالث المعادي للسامية في أستراليا هذا العام، بعد تخريب مكتب نائب يهودي في ملبورن في يونيو حزيران ووضع رسوم جرافيتي معادية للسامية على سيارات في الضواحي الشرقية لسيدني، وهي منطقة ذات كثافة سكانية يهودية عالية، الشهر الماضي.

وستُعرف فرقة العمل التابعة للشرطة الاتحادية الأسترالية باسم أبالايت.

وقال رئيس الشرطة الأسترالية ريس كيرشو في مؤتمر صحفي إن العملية الخاصة أبالايت ستكون عبارة عن فرقة نشطة وذات خبرة من محققي مكافحة الإرهاب الذين سيركزون على التهديدات والعنف والكراهية تجاه المجتمع اليهودي الأسترالي.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
371 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية