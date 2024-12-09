أستراليا تدشن فرقة لمكافحة معاداة السامية بعد هجوم على معبد يهودي

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سيدني (رويترز) – شكلت أستراليا يوم الاثنين فريق عمل لمكافحة معاداة السامية في أعقاب إضرام حريق عمدا بمعبد يهودي في ملبورن تقول الشرطة إنه من المرجح أن يكون عملا إرهابيا.

وأدى الحريق الذي اندلع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في كنيس (أداس إسرائيل) إلى إصابة شخص واحد وتسبب في أضرار واسعة النطاق، كما أدى إلى توتر العلاقات بين أستراليا وحليفتها إسرائيل.

وهذا هو الهجوم الثالث المعادي للسامية في أستراليا هذا العام، بعد تخريب مكتب نائب يهودي في ملبورن في يونيو حزيران ووضع رسوم جرافيتي معادية للسامية على سيارات في الضواحي الشرقية لسيدني، وهي منطقة ذات كثافة سكانية يهودية عالية، الشهر الماضي.

وستُعرف فرقة العمل التابعة للشرطة الاتحادية الأسترالية باسم أبالايت.

وقال رئيس الشرطة الأسترالية ريس كيرشو في مؤتمر صحفي إن العملية الخاصة أبالايت ستكون عبارة عن فرقة نشطة وذات خبرة من محققي مكافحة الإرهاب الذين سيركزون على التهديدات والعنف والكراهية تجاه المجتمع اليهودي الأسترالي.