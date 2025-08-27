The Swiss voice in the world since 1935
أستراليا ترفض ادعاءات إسرائيل بشأن طرد السفير الإيراني

سيدني (رويترز) – نفت أستراليا يوم الأربعاء تلميحات إسرائيلية إلى أن تدخلاتها دفعت كانبيرا إلى طرد السفير الإيراني، وذلك في الوقت الذي اتهمت فيه طهران بإصدار توجيهات لشن هجومين على الأقل معاديين للسامية في أكبر مدينتين بالبلاد سيدني وملبورن.

وردا على سؤال عن ادعاءات إسرائيل بأنها وراء قرار أستراليا أمر السفير الإيراني أحمد صادقي بمغادرة البلاد، قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك لمحطة (إيه.بي.سي) الإذاعية “هذا هراء بالتأكيد”.

وأضاف “لم تمر دقيقة واحدة بين تلقينا لهذا التقييم وشروعنا في العمل على ما سنفعله ردا على ذلك”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

