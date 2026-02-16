The Swiss voice in the world since 1935
أستراليا تستبعد إعادة مواطنيها من مخيم سوري

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سيدني 16 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) إن حكومته لن تستعيد أي أستراليين مقيمين في مخيم سوري يحتجز عائلات أفراد يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف ألبانيزي لشبكة إيه.بي.سي نيوز “لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة مواطنين”.

وقال مصدران لرويترز إن 34 أستراليا أُفرج عنهم يوم الاثنين من مخيم في شمال سوريا أُعيدوا إلى المخيم “لأسباب فنية”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

