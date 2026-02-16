أستراليا تستبعد إعادة مواطنيها من مخيم سوري
سيدني 16 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) إن حكومته لن تستعيد أي أستراليين مقيمين في مخيم سوري يحتجز عائلات أفراد يُشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف ألبانيزي لشبكة إيه.بي.سي نيوز “لدينا موقف حازم للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو إعادة مواطنين”.
وقال مصدران لرويترز إن 34 أستراليا أُفرج عنهم يوم الاثنين من مخيم في شمال سوريا أُعيدوا إلى المخيم “لأسباب فنية”.
