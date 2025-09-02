أستراليا تسعى لإجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على مكافحة “التزييف العميق” الإباحي

أعلنت أستراليا الثلاثاء عن رغبتها في إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على منع استخدام أدوات تهدف إلى إنشاء ونشر صور أو مقاطع فيديو إباحية مزيفة، أو التعقب المتواصل للأشخاص عبر الإنترنت stalking من دون انكشاف أمر الفاعلين.

وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز “لا مكان للتطبيقات والتقنيات التي تُستخدم فقط لإساءة معاملة الناس وإذلالهم وإيذائهم، وخصوصا أطفالنا”.

وأشارت إلى أنّ الحكومة ستستخدم “كل الوسائل” الممكنة لفرض قيود على الوصول إلى التطبيقات التي تتيح هذا النوع من التحرش، مُلزمة شركات التكنولوجيا العملاقة بحظرها.

وأضافت “مع أن هذا الإجراء لن يحل مشكلة التقنيات المسيئة بين عشية وضحاها، لكن سيكون له تأثير فعلي على حماية الأستراليين إلى جانب القوانين القائمة وإصلاحاتنا المتطورة للسلامة على الإنترنت”.

وأشارت الحكومة الأسترالية إلى أنها تعمل على تشريع جديد ضد المحتوى الإباحي المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي والتحرش عبر الإنترنت، لكنها لم تُحدد جدولا زمنيا لذلك.

وأظهر استطلاع حديث أجرته منظمة “سايف ذي تشيلدرن” (“إنقاذ الأطفال”) غير الحكومية أن واحدا من كل خمسة شباب في إسبانيا كان ضحية لصور عارية مزيفة.

وقال مدّعون عامّون إسبان هذا العام إنهم يُحققون مع ثلاثة قاصرين في مدينة بويرتولانو في وسط البلاد يُشتبه في استهدافهم زملاءهم في الدراسة ومعلّميهم بمحتوى إباحي مُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، قاموا بتوزيعه في مدرستهم.

في المملكة المتحدة، أقرّت الحكومة هذا العام قانونا يُجرّم إنتاج مقاطع “التزييف العميق” ذات الطابع الجنسي، ويواجه مرتكبو هذا الفعل عقوبة تصل إلى السجن سنتين.

في أيار/مايو، أقرّت الولايات المتحدة قانونا لمكافحة نشر التزييفات العميقة و”الانتقام الإباحي” – أي نشر صور جنسية بدافع الانتقام، غالبا بعد الانفصال.

عُثر في تموز/يوليو على مئات الصور الإباحية المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي من صور تابعة لنحو 20 طالبة على حاسوب طالب جامعي في هونغ كونغ.

كما أعلنت مجموعة “ميتا” (فيسبوك وانستغرام وواتساب) أنها رفعت دعوى قضائية ضد شركة في هونغ كونغ مُطوّرة لتطبيق التعرّي “كراش إيه آي”، الذي تدّعي الشركة أنه يتحايل على قواعدها لنشر إعلانات عبر منصاتها.

ورغم الإجراءات المُتّخذة، يعتقد الباحثون أن هذه التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تتمتع بقدرة كبيرة على الصمود.

