أستراليا تطلب من عائلات الدبلوماسيين مغادرة الإمارات مع تصاعد الصراع

reuters_tickers

2دقائق

سيدني 9 مارس آذار (رويترز) – طلبت أستراليا من أفراد عائلات ومرافقي موظفيها الدبلوماسيين في الإمارات مغادرة البلاد، في أعقاب تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مع تعرض عدة مدن خليجية لقصف إيراني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه لا يسعى إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتعطيل الأعمال التجارية وعرقلة حركة الطيران.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج إن الوضع الأمني في المنطقة في تدهور.

وأضافت في منشور على منصة إكس “تم تحديث نصائحنا المتعلقة بالسفر لتعبر عن هذا التوجه. ما زلنا ننصح الأستراليين بعدم السفر إلى الإمارات”.

وقالت إن أكثر من 1700 أسترالي عادوا إلى البلاد حتى الآن على متن رحلات تجارية قادمة من الإمارات.

وكان يوجد نحو 115 ألف أسترالي في الشرق الأوسط عندما بدأ الصراع قبل عشرة أيام.

وقالت أستراليا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إنها لن تنشر قوات في الشرق الأوسط إذا تصاعد الصراع، لكنها أشارت إلى أنها تدرس طلبات للمساعدة في حماية الدول من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)