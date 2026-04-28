أستراليا تعتبر أن الحرب مع إيران لها “وطأة غير متناسية” على آسيا والمحيط الهادئ

اعتبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ الثلاثاء أن الحرب في الشرق الأوسط لها “وطأة غير متناسبة” على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، متعهدة العمل بالتعاون الوثيق مع اليابان من أجل “التصدي للاضطرابات العالمية”.

وأدلت وونغ بتصريحاتها خلال زيارة لطوكيو، قبل بضعة أيام من جولة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إلى أستراليا وفيتنام من الأول إلى الخامس من أيار/مايو.

وتندرج زيارة تاكايشي ضمن الجهود الرامية لتعزيز الأمن الاقتصادي لبلادها وضمان “إمدادات مستقرة من الطاقة” والمعادن الحيوية، على ما أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا الثلاثاء.

والتقت وونغ خلال زيارتها لطوكيو نظيرها توشيميتسو موتيجي، وأثنت على سلاسل الإمداد “المترابطة بصورة وثيقة” بين البلدين، والتي أتاحت لأستراليا تلقي وقود من اليابان.

وقالت وونغ إن هذه العلاقة الاقتصادية “تزداد أهمية فيما نواجه اضطرابات عالمية” مضيفة “أتطلّع لمواصلة التنسيق معكم بشأن ردنا على إغلاق مضيق هرمز بصورة شبه كاملة والوطأة غير المتناسبة على منطقتنا”.

وتعتمد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير على إمدادات المحروقات من دول الخليج لتأمين احتياجاتها من الطاقة.

ويمرّ في مضيق هرمز في الأوقات العادية خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المُسال، لكنه يخضع الآن لحصار مزدوج إيراني وأميركي في سياق الحرب الأميركية الإيرانية.

