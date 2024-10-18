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أستراليا تقول إنها دعمت غارات جوية أمريكية على مواقع باليمن

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سيدني (رويترز) – قال مسؤولون أستراليون يوم الجمعة إن طائرات أمريكية نفذت ضربات على مواقع تحت الأرض في اليمن هذا الأسبوع حلقت عبر المجال الجوي الأسترالي، مما يظهر حجم التعاون العسكري.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات يوم الأربعاء على خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تحت الأرض في مناطق تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، في ضربة استخدمت فيها قاذفات بعيدة المدى من طراز بي-2 ضد الجماعة المتحالفة مع إيران لأول مرة.

وقال مسؤول دفاعي أسترالي في بيان إن بلاده قدمت الدعم للغارات الجوية الأمريكية.

وجاء في البيان “هذا الدعم يتوافق مع التزامنا طويل الأمد بالتحالف والتعاون الوثيق، مما يدل على حجم التعاون بين جيشينا”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية