أستراليا تقول إن إخفاقا كبيرا للجيش الإسرائيلي تسبب في مقتل موظفي إغاثة بغزة

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سيدني (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ يوم الجمعة إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن إخفاقا كبيرا في اتباع الإجراءات من جانب الجيش الإسرائيلي أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم.

قتلت غارات جوية إسرائيلية في أبريل نيسان سبعة من العاملين لدى منظمة “سنترال وورلد كيتشن” في غزة، مما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء. وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.

وخلصت مراجعة أسترالية للوفيات صدرت يوم الجمعة إلى إخفاقات خطيرة في اتباع إجراءات القوات الإسرائيلية، وخطأ في التحديد وأخطاء في اتخاذ القرار.

ووصف الجيش الإسرائيلي الواقعة بأنها خطأ فادح لم يكن ينبغي أن يحدث.

وقالت وونغ إن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.

وقالت في بيان “لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات”.

وأضافت “ما زلنا نتوقع أن تكون هناك شفافية بشأن عملية المدعي العام العسكري وقراره”.