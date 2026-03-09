أستراليا سترسل صواريخ للإمارات وستنشر طائرة استطلاع بالمنطقة

سيدني 9 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين إن بلاده سترسل طائرة استطلاع عسكرية إلى الشرق الأوسط استجابة لطلب من الإمارات وصواريخ جو-جو متوسطة المدى للمساعدة في حماية المدنيين.

وأضاف أن حكومته لن تنشر قوات أسترالية برية في إيران، وأن الدعم العسكري الأسترالي سيساعد دول الخليج على الدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بالهجمات الإيرانية “غير المبررة”.

وتابع قائلا لصحفيين “مشاركتنا دفاعية بحتة، وهي دفاع عن الأستراليين الموجودين في المنطقة، وكذلك دفاعا عن أصدقائنا في الإمارات”.

وأفاد بأن أستراليا ستنشر إحدى طائراتها من طراز (إي-7إيه ويدج تيل)، وهي طائرات إنذار مبكر وتحكم محمولة جوا من إنتاج شركة بوينج، لمدة أربعة أسابيع مبدئيا لحماية المجال الجوي فوق دول الخليج.

وأضاف أن أستراليا ستزود الإمارات بصواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى، وذلك عقب اتصال هاتفي مع الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

وأدى تصاعد الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز فعليا، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وكان نحو 115 ألف أسترالي موجودين في الشرق الأوسط عند اندلاع الصراع قبل 11 يوما، وعاد 2600 منهم إلى ديارهم حتى الآن على متن رحلات تجارية، بعد تعرض مدن خليجية عدة للقصف الإيراني.

