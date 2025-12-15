أسرة الإيرانية نرجس محمدي: نقلها للمستشفى مرتين بعد استخدام قوات الأمن للعنف خلال اعتقالها

دبي 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت أسرة الإيرانية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي لمؤسسة تحمل اسمها اليوم الاثنين إنه جرى نقلها لغرفة الطوارئ في المستشفى مرتين بعد تعرضها لإصابات خلال إلقاء قوات الأمن القبض عليها في 12 ديسمبر كانون الأول.

وفازت الناشطة الحقوقية بالجائزة أثناء وجودها في السجن في عام 2023، بعد حملة استمرت ثلاثة عقود تطالب بحقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وأُعيد اعتقالها يوم الجمعة بعد أن تم الإفراج عنها أواخر العام الماضي، وذلك بعدما نددت بوفاة المحامي خسرو علي كردي التي تحوم حولها شبهات.

وقال حسن همتيفار المدعي العام في مشهد للصحفيين يوم السبت إن نرجس وشقيق علي كردي أدليا بتصريحات استفزازية في مراسم لتأبين المحامي في مدينة مشهد شمال شرق البلاد وشجعا الحاضرين على “ترديد شعارات مخالفة للأعراف” و”تعكير السلم”.

وقالت مؤسسة نرجس التي تديرها أسرتها إن الناشطة أجرت اتصالا بأسرتها في وقت متأخر من أمس الأحد.

وأضافت المؤسسة في منشور على موقع إكس “ذكرت نرجس محمدي في الاتصال أن الضربات كانت شديدة وعنيفة ومتكررة لدرجة أنها نقلت إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مرتين… حالتها الجسدية وقت الاتصال لم تكن جيدة، وبدت في حالة سيئة”.

وأُطلق سراح محمدي في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي من سجن إيفين بطهران بعد تعليق فترة عقوبتها من أجل الخضوع للعلاج الطبي.

وقالت لأسرتها إنها متهمة “بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية” وتلقت تهديدات بالقتل من قوات الأمن، مما دفعها إلى مطالبة فريقها القانوني بتقديم شكوى رسمية ضد الجهة الأمنية التي تحتجزها والطريقة العنيفة التي جرى بها الاعتقال.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطات الإيرانية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )