أسرة علاء عبد الفتاح تتهم السلطات برفض الافراج عنه رغم قضائه فترة عقوبته

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اتهمت أسرة المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون في مصر، الأحد السلطات المصرية برفض الافراج عنه رغم انقضاء مدة عقوبته كاملة.

وحكم على علاء عبد الفتاح (42 عاما) الموقوف في مصر منذ 29 أيلول/سبتمبر 2019، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة نشر “معلومات كاذبة” إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطيا بالتعذيب.

ويعد عبد الفتاح أحد رموز ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ العام 2006.

وقالت شقيقته منى سيف في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات المصرية “رفضت طلبا” باحتساب أول عامين أمضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة وإطلاق سراحه “اليوم” في 29 أيلول/سبتمبر ، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.

وأكدت أن السلطات احتسبت فترة سجنه اعتبارا من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في حقه وبالتالي اعتبرت أن تاريخ الافراج عنه هو كانون الأول/يناير 2027 .

وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية، بينما كان في السجن في العام 2022.

والخميس دعت أسرة عبد الفتاح الحكومة البريطانية الى التحرك لضمان اطلاق سراحه.

وتؤكد منظمات غير حكومية أنّ عشرات آلاف المعتقلين السياسيين مسجونون حالياً في مصر، ظروف كثيرين منهم صعبة للغاية.

منى/غ ر