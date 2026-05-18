أسطول “الصمود العالمي” يعلن اعتراض القوات الإسرائيلية سفنه المتجهة إلى غزة قبالة قبرص

اعترضت القوات الإسرائيلية الاثنين أسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملا مساعدات لقطاع غزة، وفق ما أكد المنظمون.

وكتب القائمون على الأسطول في منشور على منصة إكس “تعترض السفن العسكرية حاليا أسطولنا، قوات الجيش الإسرائيلي تصعد على متن أولى سفننا في وضح النهار”.

ووقع الاعتراض قبالة السواحل القبرصية، وفق ما أظهر موقع التتبع الخاص بالأسطول.

وأبحرت نحو 50 سفينة ضمن “أسطول الصمود العالمي” الخميس الماضي من جنوب غرب تركيا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس “لن تسمح إسرائيل بأي خرق للحصار البحري القانوني المفروض على غزة”.

وأضافت “تدعو إسرائيل جميع المشاركين في هذا الاستفزاز إلى تغيير مسارهم والعودة فورا”.

ويُعد “أسطول الصمود العالمي” ثالث مبادرة خلال عام تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وترفض السلطات الإسرائيلية الادعاءات بوجود نقص في المساعدات داخل غزة، مؤكدة أن القطاع “يغرق” بالمساعدات الإنسانية.

وكانت إسرائيل اعترضت في 30 نيسان/أبريل المنصرم الأسطول الثاني الذي توجه إلى غزة في المياه الدولية قبالة اليونان.

حينها، رحّلت إسرائيل معظم النشطاء إلى أوروبا وأبقت اثنين محتجزين لديها لنحو أسبوع قبل أن تقوم بترحيلهما.

وأكدت منظمات حقوقية إن اعتقالهما كان غير قانوني، وإن الرجلين تعرّضا لسوء معاملة أثناء احتجازهما لدى إسرائيل.

لكن إسرائيل رفضت هذه الاتهامات.

وانتقدت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشدة المحاولة الأخيرة وقالت “هذه المرة، تشارك مجموعتان تركيتان عنيفتان”.

وأضافت “الهدف من هذا الاستفزاز هو خدمة حماس، وتحويل الانتباه عن رفض حماس نزع سلاحها، وعرقلة التقدّم في خطة السلام الخاصة بالرئيس (الأميركي) دونالد ترامب”.

