أسطول الصمود: إسرائيل تعترض 41 قاربا و10 قوارب تواصل الإبحار لغزة

إسطنبول 19 مايو أيار (رويترز) – قال منظمو أسطول المساعدات المتجه إلى غزة اليوم الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية اعترضت 41 قاربا في شرق البحر المتوسط، في حين لا تزال 10 قوارب تبحر باتجاه القطاع.

وأضاف المنظمون أن القارب الأقرب إلى غزة، واسمه (سيريوس)، على بعد 145 ميلا بحريا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الاثنين عبر منصة إكس إنها “لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة”.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متحدثا في أنقرة في وقت متأخر من أمس، بالتدخل لعرقلة “مسافري الأمل” المشاركين في الأسطول. ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك ضد تصرفات إسرائيل.

وأبحرت قوارب من أسطول الصمود العالمي للمرة الثالثة يوم الخميس من جنوب تركيا بعدما اعترضت إسرائيل في المياه الدولية محاولتين سابقتين لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وقال المنظمون إن 426 شخصا من 39 دولة يشاركون في الأسطول المكون من 54 قاربا.

وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية “جميع المشاركين في هذا الاستفزاز بتغيير مسارهم والعودة فورا”.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)