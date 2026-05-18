أسطول الصمود المتجه إلى غزة: القوات الإسرائيلية اقتحمت إحدى السفن

إسطنبول 18 مايو أيار (رويترز) – قال منظمو أسطول المساعدات المتجه إلى غزة اليوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية اعتلت إحدى سفنهم، وإن الاتصال انقطع مع سفينة أخرى في شرق البحر المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان في وقت سابق من اليوم إنها “لن تسمح بأي انتهاك للحصار البحري القانوني المفروض على غزة”.

وأبحرت سفن من أسطول الصمود العالمي للمرة الثالثة يوم الخميس من جنوب تركيا بعدما اعترضت إسرائيل في المياه الدولية محاولات سابقة لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وأظهر فيديو لبث مباشر اقتراب سفن عسكرية من سفن الأسطول اليوم الاثنين.

وقال الأسطول في منشور على إكس “تعترض سفن عسكرية حاليا أسطولنا، وتصعد قوات (إسرائيلية) على متن أول قارب من قواربنا في وضح النهار”.

وأضاف “نطالب بمرور آمن لمهمتنا الإنسانية والقانونية والسلمية”.

ودعت إسرائيل في بيانها “جميع المشاركين في هذا الاستفزاز إلى تغيير مسارهم والعودة فورا”.

وكان الأسطول السابق قد انطلق من إسبانيا في 12 أبريل نيسان، إلا أن القوات الإسرائيلية اعترضت سفنه ونقلت أكثر من 100 ناشط مؤيد للفلسطينيين إلى جزيرة كريت واحتجزت اثنين آخرين في إسرائيل.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )