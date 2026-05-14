أسطول جديد لكسر الحصار على غزة يبحر من تركيا

أبحرت عشرات السفن من جنوب غرب تركيا الخميس ضمن أسطول لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة المدمَّر الذي تحاصره إسرائيل، وفق ما أفاد أحد المنظمين وكالة فرانس برس.

قال غوركيم دورو، عضو فرع تركيا في “أسطول الصمود العالمي”، إن “حوالى 50 سفينة أبحرت من مرمريس قبل نحو ساعة”.

وأضاف “ستنضم إليهم أربع أو خمس سفن من تحالف أسطول الحرية في المياه الدولية. وهي الآن تبحر إلى غزة”.

وهذا الأسطول هو الثالث من نوعه في غضون عام لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء والوقود منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

اعترضت القوات الإسرائيلية الأسطول الثاني في المياه الدولية قبالة اليونان في 30 نيسان/أبريل، واقتادت معظم الناشطين إلى جزيرة كريت، لكنها اعتقلت اثنين منهم واحتجزتهما لمدة عشرة أيام.

وقالت منظمات حقوقية إن اعتقال تياغو أفيلا وسيف أبو كشك غير قانوني وأنهما تعرضا لسوء المعاملة أثناء احتجازهما في إسرائيل.

من جهتها، نفت السلطات الإسرائيلية إساءة معاملة الناشطين اللذين لم توجه أي اتهامات رسمية لهما.

