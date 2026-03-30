أسطول جديد من السفن ينطلق إلى غزة من مرسيليا نهاية الأسبوع الحالي

تغادر سفينتان فرنسيتان مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا يوم السبت في الرابع من نيسان/أبريل للانضمام إلى أسطول دولي جديد يضم نحو مئة سفينة، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي والوصول إلى قطاع غزة.

وقالت كلود ليوستيك، من جمعية “التضامن الفرنسي الفلسطيني” (AFPS) خلال مؤتمر صحافي الاثنين “رسالتنا سياسية في جوهرها”، واصفة المبادرة بأنها “تضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الإبادة الجماعية والحصار المفروض على غزة”.

وكانت البحرية الإسرائيلية اعترضت مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2025 أسطولا مؤلفا من نحو خمسين سفينة، كان يقلّ شخصيات سياسية ونشطاء من بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، في خطوة غير قانونية بحسب المنظمين ومنظمة العفو الدولية. وقد اعتقلت إسرائيل الناشطين في الأسطول ورحّلتهم إلى بلدانهم.

وقالت كلود ليوستيك، برفقة ممثلين لتحالف “التضامن الفرنسي الفلسطيني” الذي يضم نحو ثلاثين عضوا من بينهم منظمة “أورجنس بالستين” و”أتاك” ونقابات وممثلون لحزب “فرنسا الأبية”، “بوجود مئة قارب، ثمة فرصة بأن يصل بعضها” إلى الوجهة المحددة.

ولفتت إلى أن السفينتين الفرنسيتين ستحملان “أدوية” و”مواد غذائية”.

وأضافت ليوستيك “وإذا وصل بعضها إلى غزة، فسيكون لذلك دلالة رمزية بالغة الأهمية؛ إذ سيُكسر الحصار”. وتابعت “يقول لنا أصدقاؤنا الفلسطينيون في غزة: تعالوا، نحن بانتظاركم”.

وأوضحت مريم حجال، من منظمة “Waves of Freedom France” (“موجات الحرية فرنسا”) التي ستبحر إلى قطاع غزة في وقت تحتل الحرب في الشرق الأوسط صدارة الاهتمامات العالمية، “أن أسطول الحرية هو أقوى حركة وأكثرها تأثيرا إعلاميا لإبقاء فلسطين حاضرة على الساحة الدولية”.

وأشارت ليوستيك إلى أن “هذه ليست مجرد رحلة بحرية؛ بل جهد نضالي، ونحن ندرك تماما المخاطر”، في إشارة إلى الحرب الدائرة منذ شهر في الشرق الأوسط.

وتابعت “إذا تدهورت الأوضاع أكثر في شرق المتوسط، فقد نُعدّل مسارنا وجدولنا الزمني”.

وسينضم هذا التحالف الفرنسي المسمى “أسطول الحرية لغزة”، إلى أسطولي “Thousand Madleens” (“ألف مدلين”) و”الصمود العالمي”.

وأضافت ليوستيك “سنبحر معا نحو غزة” بحدود 20 نيسان/ابريل، مُلمحة إلى توقف لمدة أسبوع في جنوب إيطاليا قبل ذلك لتلقي “تدريب على اللاعنف”.

يخضع قطاع غزة الذي تُسيطر عليه حماس، لحصار إسرائيلي منذ عام 2007.

وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/اكتوبر 2025 بعد عامين من الحرب. وقد تزايدت الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.

