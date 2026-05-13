أسعار الجملة في الولايات المتحدة تسجل أعلى ارتفاع منذ 2022

سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في نيسان/أبريل، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران، في أعلى زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.0% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في نيسان/أبريل، بحسب مكتب إحصاءات العمل، في أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 2022.

وارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.4%، متجاوزة التوقعات بشكل كبير ومسجلة أعلى مستوى منذ آذار/مارس 2022.

ويُعاني أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع التضخم منذ بدء الجائحة، بعد أن فاقمت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران الضغط على الأسعار.

وعقب الضربات، أغلقت طهران عمليا مضيق هرمز الحيوي الذي يمر عبره خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

و”يُعزى أكثر من 40% من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية النهائية في نيسان/أبريل إلى زيادة مؤشر أسعار البنزين بنسبة 15.6%”، وفق مكتب إحصاءات العمل.

ومثّلت هذه الزيادة ارتفاعا حادا مقارنة بآذار/مارس، حين بلغ معدل التضخم السنوي وفقا لمؤشر أسعار المنتجين 4.0%. وتأثر هذا الرقم أيضا بارتفاع أسعار الطاقة نتيجةً حرب إيران.

وجاءت أسعار الجملة هذه غداة تسجيل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مع بلوغه 3.8% على أساس سنوي في نيسان/أبريل.

وجعل ترامب الحد من ارتفاع الأسعار جزءا أساسيا من برنامجه السياسي، إلا أنه لم يتمكن من خفض الأسعار بشكل ملحوظ باستثناء بعض السلع منذ بدء ولايته الثانية العام الماضي.

وسيكون التضخم قضية سياسية رئيسية للناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر والتي سيتنافس فيها الحزبان الجمهوري والديموقراطي للسيطرة على مجلسي الكونغرس.

