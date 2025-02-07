أسعار المواد الغذائية تراجعت بنسبة 1,6 % في كانون الثاني/يناير (الفاو)

afp_tickers

2دقائق

تراجعت أسعار المواد الغذائية في العالم بمعدّل 1,6 % في كانون الثاني/يناير نسبة إلى كانون الأول/ديسمبر، خصوصا نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للزيوت النباتية والسكّر واللحوم، لكنها تبقى أعلى بواقع 6,2 % مقارنة بكانون الثاني/يناير 2024، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وقد تراجع مؤشّر الأسعار الذي تعدّه المنظمة الأممية لتتبّع تقلّب الأسعار الدولية لسلّة من المنتجات الأساسية بمعدّل 6,8 % للسكّر في كانون الثاني/يناير نسبة إلى كانون الأوّل/ديسمبر (-18,5 % بالنسبة إلى كانون الثاني/يناير 2024) نظرا لأحوال جوية مواتية في البرازيل وقرار الهند استئناف صادرات السكّر.

كذلك، انخفضت أسعار الزيوت النباتية (-5,6 % مقارنة بكانون الأول/ديسمبر) خصوصا بسبب تراجع أسعار زيت النخيل، لكنها تبقى أعلى بـ24,9 % مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي.

أما اللحوم، فهي شهدت بدورها انخفاضا في أسعارها بنسبة 1,7 % في خلال شهر بعدما عوّض التراجع في أسعار لحم الماعز والدجاج والخنزير الارتفاع المسجّل في ثمن لحم البقر.

وارتفعت أسعار الحبوب بواقع 0,3 % في خلال شهر لكنها بقيت أدنى بنسبة 6,9 % من تلك المسجّلة في كانون الثاني/يناير 2024. وقد شهدت أسعار صادرات القمح تراجعا طفيفا، في حين زادت تلك الخاصة بالذرّة نتيجة انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الأرزّ بنسبة 4,7 %، لكن منتجات الألبان ارتفعت بواقع 2,4 % (+20,4 % مقارنة بكانون الثاني/يناير 2024) بدفع من ازدياد أسعار الاجبان بنسبة 7,6 %، في مقابل انخفاض أسعار الزبدة وبودرة الحليب.

ليب/م ن/غ ر