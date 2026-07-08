أسعار النفط ترتفع أكثر من 5% بعد إعلان ترامب انتهاء وقف النار مع إيران

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قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 5% الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، وذلك في أعقاب شنّ ضربات جديدة في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 6,45% ليصل إلى 78,94 دولارا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي الأميركي، بنسبة 6,49% ليصل إلى 75,01 دولارا للبرميل.

وسجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما منذ أسبوعين.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء في أنقرة، أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، واصفا الإيرانيين بالكاذبين.

وقال المحلل في شركة “سيتيه جيستيون” جون بلاسار لوكالة فرانس برس إنّ “سعر البرميل ارتفع “بشكل حاد” صباح الأربعاء، لكنه لم يعد بعد إلى مستوياته القياسية التي سجلها خلال الحرب.

واعتبر أنّ إعلان ترامب هو بمثابة “توقف موقت” لاتفاق وقف إطلاق النار وليس نهاية فعلية له، إذ إن تصريح الرئيس الأميركي بأنّ مذكرة التفاهم “انتهت” يهدف أيضا إلى ممارسة الضغط على إيران.

ورأى أنّ ترامب “لا يرغب في وقف المحادثات بشكل تام” لأسباب انتخابية، بعد أن ركّز في حملته الانتخابية على انخفاض أسعار النفط.

اجب/رك/جك