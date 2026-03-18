أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط مخاوف من تصعيد في الحرب بالشرق الأوسط
ارتفع سعر المرجع الأميركي للنفط الخام بأكثر من 3 % الأربعاء، في أعقاب ضربات على منشآت للطاقة في إيران وقطر.
وعند الساعة 22,00 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس بنسبة 3,15 % ليصل إلى 99,35 دولارا للبرميل الواحد.
وبحسب التلفزيون الإيراني، تعرضت منشآت في حقل رئيسي لإنتاج الغاز على السواحل الجنوبية لإيران المطلة على الخليج، لضربات أميركية-إسرائيلية ما تسبب باندلاع حريق الأربعاء.
وتتشارك إيران وقطر حقل بارس الجنوبي/حقل غاز الشمال، وهو أكبر حقول الغاز في العالم، ويوفر نحو 70 % من حاجات الجمهورية الإسلامية من الغاز للاستهلاك المحلي.
وتوعّدت إيران بتدمير منشآت النفط والغاز في دول الجوار التي تعتبرها مصالح أميركية، في حال استهدفت منشآت الطاقة فيها من جديد.
وفي قطر، أفادت السلطات باندلاع حريق في منطقة راس لفان حيث أكبر منشأة للغاز على الساحل الشمالي جرّاء استهداف إيراني.
وما زالت حركة الملاحة مشلولة في مضيق هرمز حيث تعبر خمس إمدادات الطاقة العالمية.
بور-ني/م ن/سام