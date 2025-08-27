The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أسهم “انفيديا” تتراجع في البورصة بالرغم من رقم أعمال قياسي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

تراجعت أسهم “انفيديا” الأربعاء مع أنّ الشركة الأميركة الرائدة في مجال أشباه الموصلات حقّقت رقم أعمال قياسيا بلغ في الربع الثاني 46,7 مليار دولار على الرغم من القيود الأميركية المفروضة على تصدير بعض رقائقها للذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وما أن نشرت إنفيديا أرقامها الفصلية حتى تراجعت أسهمها بأكثر من 3% في المبادلات الإلكترونية التي تلت إغلاق بورصة نيويورك الأربعاء.

وجنت المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّا لها أرباحا صافية بلغت 26,4 مليار دولار، هي أعلى من ضعف تلك التي حقّقتها العام الماضي.

غير أن “انفيديا” كشفت أنها لم تبع أيّا من رقائق “اتش 20” خلال الربع المنصرم (من أيار/مايو إلى تموز/يوليو). وهذه الرقائق هي وحدات معالجة صغرى أقلّ تطوّرا ومصمّمة للامتثال لقيود التصدير.

ويتابع المستثمرون من كثب نتائج أكبر شركة مدرجة أسهمها في البورصة. ومنذ تموز/يوليو باتت قيمة إنفيديا تتخطّى 4 آلاف مليار دولار.

وبلغت العائدات الفصلية للشركة 41,1 مليار دولار أي أقلّ بقليل مما كان متوقعا (41,3 مليار دولار).

ومنذ 2023، تعوّل “انفيديا” على الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي مع “تشات جي بي تي”. ويستثمر زبائنها، وهم عمالقة تكنولوجيا، عشرات مليارات الدولارات في منشآت ذات صلة وقدرات حسابية للالتحاق بركب التطوّرات.

ويتواصل نموّ “انفيديا” بالرغم من الضربات التي تتلقاها من كلّ من الحكومتين الأميركية والصينية اللتين تتنافسان للهيمنة على مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد أقنع مديرها الواسع النفوذ جينسن هوانغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض في منتصف آب/أغسطس برفع القيود عن رقائق “اتش 20″، في مقابل أن تدفع شركته 15% من عائدات هذه المنتجات للحكومة الأميركية.

غير أن بكين باتت تدعو شركاتها إلى عدم شراء هذه الرقائق الأقلّ تطوّرا من تلك المصنوعة في شركات أميركية أخرى، بحجّة أنها تنطوي على شوائب أمنية.

ونفت “انفيديا” هذه الاتهامات لكنها طلبت من بعض مزوّديها تعليق إنتاج هذه الرقائق، بحسب ما أوردت “ذي إنفورمايشن” المتخصّصة في شؤون التكنولوجيا.

جوج/م ن/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية