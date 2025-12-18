أصول بقيمة 9 تريليونات دولار تنضم إلى أبوظبي العالمي

يدخل أبوظبي العالمي “ADGM”، عقده الثاني بزخم كبير، معلناً عن انضمام 11 شركة مالية عالمية كبرى جديدة، تمثّل أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 9 تريليونات دولار، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن “أبوظبي العالمي”، يُعدّ هذا الارتفاع من 635 مليار دولار أميركي في العام الماضي و450 مليار دولار أميركي في عام 2023، أحد أكبر التوسعات التي يشهدها أي مركز مالي دولي على مستوى العالم، خلال هذا العام، بحسب الوكالة الرسمية في الإمارات.

وذكرت الوكالة أنّ الأمر “يعزّز مكانة أبوظبي العالمي بوصفه الأسرع نمواً في المنطقة، وإحدى أكثر الوجهات ديناميكية في مجال إدارة الأصول، عالمياً”.

