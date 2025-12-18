The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أصول بقيمة 9 تريليونات دولار تنضم إلى أبوظبي العالمي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

يدخل أبوظبي العالمي “ADGM”، عقده الثاني بزخم كبير، معلناً عن انضمام 11 شركة مالية عالمية كبرى جديدة، تمثّل أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 9 تريليونات دولار، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن “أبوظبي العالمي”، يُعدّ هذا الارتفاع من 635 مليار دولار أميركي في العام الماضي و450 مليار دولار أميركي في عام 2023، أحد أكبر التوسعات التي يشهدها أي مركز مالي دولي على مستوى العالم، خلال هذا العام، بحسب الوكالة الرسمية في الإمارات.

وذكرت الوكالة أنّ الأمر “يعزّز مكانة أبوظبي العالمي بوصفه الأسرع نمواً في المنطقة، وإحدى أكثر الوجهات ديناميكية في مجال إدارة الأصول، عالمياً”.

هت/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية