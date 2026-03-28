أضرار كبيرة في نظام الرادار بمطار الكويت الدولي إثر هجمات بمسيرات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

28 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت نقلا عن هيئة الطيران المدني في البلاد أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة تسببت في أضرار كبيرة لنظام الرادار لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الطيران المدني عبدالله الراجحي قوله “مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل إصابات بشرية… الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار وفرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث”.

(تغطية صحفية جيداء طه وأحمد طلبة من القاهرة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

