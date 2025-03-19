أطباء بلا حدود: تفاقم سوء التغذية في اليمن بعد خفض تمويل المساعدات

reuters_tickers

1دقيقة

جنيف (رويترز) – حذرت منظمة أطباء بلا حدود يوم الأربعاء من أن سوء التغذية يتفاقم في اليمن مع تجاوز الاحتياجات القدرة الحالية على العلاج.

ودعت المنظمة الخيرية الدولية في بيان إلى تقديم دعم مالي أكبر بعد انخفاض تمويل المساعدات الإنسانية لليمن.

وأفادت المنظمة الطبية بأن حالات سوء التغذية في اليمن لا تزال مرتفعة بشكل يبعث على القلق.

وقال حميدان محمد رئيس عمليات المنظمة في الشرق الأوسط “إذا لم نتحرك الآن بتعزيز برامج التغذية، وضمان توفير وسائل نقل للمنشآت الصحية بأسعار معقولة… فإننا نواجه تهديدا بتفاقم سوء التغذية في الأشهر المقبلة”.

وذكرت المنظمة أنها غير قادرة على تلبية كل الاحتياجات رغم زيادة قدرتها العلاجية، ودعت إلى تقديم دعم مالي عقب “الخفض المفاجئ والحاد” في تمويل المساعدات الإنسانية لليمن.

ويعاني اليمن من القتال الدائر منذ سنوات بين الحكومة المدعومة من السعودية وبين قوات جماعة الحوثي، التي تُسيطر على الكثير من المراكز الحضرية الكبرى ومن بينها العاصمة صنعاء.