أطباء بلا حدود: لن نقدم قوائم الموظفين لإسرائيل لدخول غزة

من أوليفيا لو بواديفان

جنيف 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية اليوم الجمعة إنها لن تقدم قوائم الموظفين التي تطلبها إسرائيل للحفاظ على إمكانية الدخول إلى قطاع غزة والضفة الغربية، قائلة إنها لم تتمكن من الحصول على ضمانات لسلامة فريقها.

وتعد منظمة أطباء بلا حدود التي تدعم المستشفيات في غزة واحدة من 37 منظمة دولية أمرتها إسرائيل خلال الشهر الجاري بوقف عملها في الأراضي الفلسطينية ما لم تلتزم بقواعد جديدة تشمل تقديم بيانات موظفيها.

وتقول منظمات الإغاثة إن مشاركة المعلومات الخاصة بالموظفين قد تشكل خطرا على سلامتهم، مشيرة إلى مئات العاملين في مجال الإغاثة الذين قتلوا أو أصيبوا خلال الحرب التي استمرت عامين في غزة.

ولم ترد وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية التي تدير عملية التسجيل على طلب للتعليق بعد. وكانت إسرائيل قالت في وقت سابق إن تسجيل البيانات يهدف إلى منع وصول المساعدات إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية. وتنفي منظمات الإغاثة أن تكون كمية كبيرة من المساعدات يجري تحويلها.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الأسبوع الماضي إنها مستعدة لمشاركة قائمة جزئية بالموظفين الفلسطينيين والأجانب الذين وافقوا على الكشف عن تلك المعلومات، شريطة أن تستخدم القائمة لأغراض إدارية فقط وألا تعرض فريقها للخطر. وأضافت أنها تريد الاحتفاظ بالسيطرة على إدارة الإمدادات الطبية الإنسانية.

وأوضحت المنظمة في بيان “مع ذلك، على الرغم من الجهود المتكررة، أصبح من الواضح في الأيام القليلة الماضية أننا لم نتمكن من التفاهم مع السلطات الإسرائيلية بشأن الضمانات الملموسة المطلوبة”.

ومضت قائلة إن حظر عملها في غزة والضفة الغربية قد يكون له تأثير مدمر على الخدمات الإنسانية، في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الجمعة أنها ترفض مشاركة بيانات العاملين في المجال الصحي مع المؤسسات الصحية الشريكة، قائلة إن ذلك يهدد السلامة الشخصية للعاملين.

