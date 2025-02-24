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أطباء بلا حدود تعلن “وقف كل نشاطاتها” في مخيم زمزم شمال دارفور

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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود في بيان الإثنين “وقف كل نشاطاتها” في مخيم زمزم للاجئين في منطقة شمال دارفور في السودان، على خلفية المعارك وأعمال العنف. 

واقتحمت قوات الدعم السريع في وقت سابق من هذا الشهر، مخيم زمزم الذي يقطنه ما لا يقل عن نصف مليون شخص، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الجيش السوداني وفصائل مسلحة متحالفة معه.

وأُعلن رسميا في آب/أغسطس الماضي أن مخيم زمزم الذي تقول الأمم المتحدة إنه يستضيف أكثر من 500 ألف شخص، يعاني المجاعة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أعمال العنف منذ 11 شباط/فبراير أدت إلى نزوح 10 آلاف أسرة من المخيم.

والإثنين، قالت أطباء بلا حدود “رغم انتشار الجوع والحاجات الإنسانية الهائلة، ليس لدينا خيار سوى اتخاذ القرار بوقف كلّ نشاطاتنا في المخيم، بما في ذلك في المستشفى الميداني” التابع للمنظمة. 

واستقبلت المنشأة التابعة لأطباء بلا حدود والتي أُنشئت لمعالجة أزمة سوء التغذية الحاد، 139 جريحا في الأسابيع الأولى من شباط/فبراير، وكان معظمهم مصابين بطلقات نارية وشظايا.

وقال رئيس بعثة المنظمة في السودان يحيى كليلة في بيان إنّ “وقف مشروعنا في خضم كارثة متفاقمة في زمزم هو قرار مفجع”، مضيفا أنّ “أدنى الشروط الأمنية غير متوافرة حاليا كي نتمكّن من البقاء”.

وقضى 11 مريضا، بينهم خمسة أطفال، في المنشأة بسبب افتقارها إلى معدّات طبية معيّنة.

وأصبحت عملية نقل المرضى إلى مستشفى الفاشر السعودي خطرة بشكل متزايد بعد الهجمات السابقة على سيارات الإسعاف التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود.

وفي مؤتمر صحافي عقد في جنيف  الخميس، قال الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير إن الوضع في مخيم زمزم “مثال على السمات الوحشية لهذه الحرب التي تتقاطع في عاصفة مثالية”.

وأضاف “لقد فر الناس في زمزم وتشردوا وحوصروا وتضوروا جوعا وقصفوا”.

وأسفرت الحرب المستمرة منذ حوالى العامين بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها وتسببت في أسوأ أزمة جوع في العالم.

بور-نل-ماف/ناش-شي/الح

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