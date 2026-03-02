أطباء بلا حدود تعلن أن 26 من موظفيها مفقودون في جنوب السودان

2دقائق

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين أن 26 من موظفيها “في عداد المفقودين” بعد تصاعد العنف في جنوب السودان خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان إن “26 من الزملاء الـ291 في أطباء بلا الحدود العاملين في لانكين وبييري ما زالوا مفقودين بعد أعمال العنف الأخيرة وفقدنا الاتصال بهم في ظل حالة انعدام الأمن الجارية”.

وعلّقت أطباء بلا حدود خدماتها الطبية في لانكين وبييري في ولاية جونغلي التي شهدت مواجهات عنيفة بين الحكومة وقوات المعارضة منذ كانون الأول/ديسمبر.

واستهدفت ضربة جوية للقوات الحكومية منشأة تابعة لأطباء بلا حدود في الثالث من شباط/فبراير، بحسب المنظمة.

وأفاد البيان بأن “العديد من موظفينا أُجبروا على الفرار من العنف إلى جانب عائلاتهم. نزح عدد منهم الآن إذ لجأوا إلى مناطق نائية مع إمكانية محدودة للوصول إلى الطعام والمياه أو الخدمات الأساسية”.

وعانت دولة جنوب السودان من الحرب الأهلية والفقر والفساد منذ تأسست عام 2011.

وتحذّر الأمم المتحدة من اندلاع “حرب أهلية شاملة” مرة أخرى في ظل انهيار اتفاق لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار العام الماضي.

تركّزت المعارك الأخيرة في جونغلي لكن الأمم المتحدة قالت الأحد إن تصاعد العنف في أبييم نوم قرب الحدود السودانية، أدى إلى مقتل “عشرات المدنيين وبعض المسؤولين المحليين”.

