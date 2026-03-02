The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أطباء بلا حدود تعلن أن 26 من موظفيها مفقودون في جنوب السودان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين أن 26 من موظفيها “في عداد المفقودين” بعد تصاعد العنف في جنوب السودان خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان إن “26 من الزملاء الـ291 في أطباء بلا الحدود العاملين في لانكين وبييري ما زالوا مفقودين بعد أعمال العنف الأخيرة وفقدنا الاتصال بهم في ظل حالة انعدام الأمن الجارية”.

وعلّقت أطباء بلا حدود خدماتها الطبية في لانكين وبييري في ولاية جونغلي التي شهدت مواجهات عنيفة بين الحكومة وقوات المعارضة منذ كانون الأول/ديسمبر. 

واستهدفت ضربة جوية للقوات الحكومية منشأة تابعة لأطباء بلا حدود في الثالث من شباط/فبراير، بحسب المنظمة.

وأفاد البيان بأن “العديد من موظفينا أُجبروا على الفرار من العنف إلى جانب عائلاتهم. نزح عدد منهم الآن إذ لجأوا إلى مناطق نائية مع إمكانية محدودة للوصول إلى الطعام والمياه أو الخدمات الأساسية”.

وعانت دولة جنوب السودان من الحرب الأهلية والفقر والفساد منذ تأسست عام 2011.

وتحذّر الأمم المتحدة من اندلاع “حرب أهلية شاملة” مرة أخرى في ظل انهيار اتفاق لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار العام الماضي.

تركّزت المعارك الأخيرة في جونغلي لكن الأمم المتحدة قالت الأحد إن تصاعد العنف في أبييم نوم قرب الحدود السودانية، أدى إلى مقتل “عشرات المدنيين وبعض المسؤولين المحليين”.

ار/لين/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية