أطباء بلا حدود تندد بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب السودان

نددت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة بحظر وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق محددة في جنوب السودان، حيث تصاعد القتال بين الفصائل المتناحرة هذا الشهر.

اندلعت اشتباكات في ولاية جونقلي الواقعة إلى الشمال من جوبا بين قوات الجيش الموالي للرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائبه السابق ريك مشار. وبحسب الأمم المتحدة، نزح ما لا يقل عن 180 ألف شخص بسبب الاشتباكات.

ومنظمة أطباء بلا حدود هي الوحيدة التي توفر الرعاية الصحية لنحو 400 ألف شخص في هذه الولاية.

وهي أفادت بأن الحكومة حظرت الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى لانكين وبيري وأكوبو، ما حال دون وصول الأدوية والكوادر الطبية ومنع إجلاء المرضى ذوي الحالات الحرجة.

عقب هذه القيود، اضطرت المنظمة غير الحكومية إلى إجلاء موظفيها من لانكين وأكوبو. كما اضطر فريقها المتمركز في بييري إلى إخلاء مركزه الخميس، وغادر المدينة مع سكان محليين، بينما أُعيد معظم المرضى إلى منازلهم.

وقال مدير المنظمة في جنوب السودان عبد الله حسين إنّ “المرضى سيموتون إذا استمرت الحكومة في منع وصول المساعدات الإنسانية والطبية” إلى ولاية جونقلي.

