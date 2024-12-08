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أطباء يقولون إن قصفا إسرائيليا أصاب مستشفى بغزة وإسرائيل تنفي

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني يوم الأحد إن قصفا إسرائيليا أصاب مستشفى في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص والحاق أضرار بالمعدات وتعطيل العمليات الجراحية، لكن الجيش الإسرائيلي نفى تنفيذ ضربات في المنطقة.

وقال حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال القطاع، وهو واحد من ثلاثة مستشفيات تعمل بالكاد في شمال القطاع، إن المنشأة أصيبت بنحو 100 قذيفة دبابة وقنبلة في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وأضاف أبو صفية في بيان “الوضع في منتهى الخطورة. لدينا مرضى في وحدة العناية المركزة وآخرون ينتظرون إجراء العمليات ولا يمكن الوصول إلى غرف العمليات إلا بعد تأمين الكهرباء والأكسجين”.

وقال إن المستشفى يعالج 112 جريحا، بينهم ستة في وحدة العناية المركزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى مراجعة ووجد أن قواته لم تقصف محيط المستشفى أو تلحق أضرارا بأي من معداته الأساسية.

وأضاف “ينسق جيش الدفاع الإسرائيلي باستمرار مع مسؤولي المستشفى لتقديم المساعدة الإنسانية ويبقي على (قنوات) تواصل (معهم)”.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أن طبيبا قتل ومعه أسرته في ضربة جوية إسرائيلية بالقرب من مستشفى كمال عدوان مساء‭ ‬السبت.

وقال سكان إن الجيش فجر مجموعات من المنازل في مناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون بشمال قطاع غزة حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات منذ أكتوبر تشرين الأول.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، قال مسعفون إن ضربة جوية إسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين في قلب مدينة غزة مما يرفع عدد من راحوا ضحية ضربات متفرقة على أنحاء القطاع يوم الأحد إلى 11.

ويقول الفلسطينيون إن العمليات الإسرائيلية على شمال القطاع هي جزء من خطة للإخلاء القسري والقصف بهدف إنشاء منطقة عازلة بينما ينفي الجيش الإسرائيلي ذلك ويقول إنه يقاتل مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

والحرب على غزة مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا، وتقول السلطات الصحية في القطاع إن أكثر من 44 ألفا قتلوا منذ اندلاعها، ولحق الدمار بأنحاء واسعة من القطاع في وقت واصلت فيه القوات الإسرائيلية الحملة التي تقول إنها تهدف للقضاء على حماس وإنقاذ الرهائن الذين تحتجزهم الحركة.

وبدأت الحرب بعدما اقتحم مقاتلون من حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في هجوم أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة في غزة.

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