أعضاء “تنفيذي أبوظبي” الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الإماراتي
أدى الأعضاء الجدد في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي اليمين القانونية أمام الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحضور ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.
وقد أدى اليمين كل من شامس علي الظاهري عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومحمد تاج الدين القاضي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التعليم والمعرفة.
وتمنى الشيخ محمد لأعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الجدد وبقية أعضاء المجلس “التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، لتعزيز منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى المجتمع”.
قراءة معمّقة
الأكثر مناقشة
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.