أعضاء بمجلس الشيوخ: عرقلة جهات أجنبية للمساعدات ربما ينتهك القوانين الأمريكية

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من باتريشيا زنجرلي

واشنطن (رويترز) – أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز قيام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالمطالبة بأن يفتح مكتب رقابي تابع للكونجرس تحقيقا فيما إذا كانت القيود التي تفرضها إسرائيل وحكومات أجنبية أخرى على تسليم المساعدات الإنسانية تنتهك القانون الأمريكي.

تتألف المجموعة من ستة أعضاء هم كريس فان هولن وديك دوربين وجيف ميركلي وبيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيتر ويلش.

وطلبت المجموعة من المراقب العام جين دودارو في الرسالة أن يفتح مكتب المحاسبة الحكومي، وهو جهة غير حزبية، تحقيقا في مدى تطبيق الحكومة الأمريكية للقوانين المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية.

وكل أعضاء المجموعة ديمقراطيون باستثناء ساندرز، فهو مستقل يشارك في أنشطة للديمقراطيين.

وقالت المجموعة في الرسالة، التي حملت تاريخ يوم الاثنين واطلعت عليها رويترز، في إشارة إلى المادة 620آي من قانون المساعدات الخارجية وقوانين “ليهي” إن “جهات حكومية وغير حكومية تعرقل أو تفرض قيودا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على المساعدات الإنسانية الضرورية، مثل الغذاء والمعدات الطبية وأنظمة تنقية المياه وغيرها من السلع المنقذة للحياة، في إثيوبيا والسودان وأوكرانيا وبورما وسوريا وناجورنو قرة باغ وغزة”.

وتحظر قوانين ليهي تقديم مساعدة أمريكية لأي وحدة أمنية أجنبية تتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء. وتنص المادة 620آي على عدم جواز تقديم المساعدة للدول التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية.

وتركزت المخاوف في الآونة الأخيرة على غزة. واتهمت الأمم المتحدة وممثلون للفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار إدخال أي مساعدات إلى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتدافع إسرائيل عن منع إدخال المساعدات للقطاع بحجة أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تسرق الإمدادات المخصصة للسكان المدنيين وتوزعها على قواتها، وهو ما تنفيه الحركة.

ويقول ناشطون منذ فترة طويلة إن الولايات المتحدة تتجاهل قوانينها الخاصة حين ترسل مساعدات عسكرية وغيرها من المساعدات إلى الخارج.

وزادت المخاوف بشأن المدنيين في غزة منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو من أشد المناصرين لإسرائيل، ولايته الثانية في 20 يناير كانون الثاني.

ويتهم عمال إغاثة أيضا قوات الدعم السريع في السودان بعرقلة عمليات تسليم المساعدات في المناطق التي تسعى إلى إحكام سيطرتها عليها.

وعبرت جماعات لحقوق الإنسان عن قلقها يوم الاثنين عندما وافقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط لشن هجوم موسع على غزة قد يتضمن السيطرة على القطاع بالكامل وعلى المساعدات.

وأطلقت إسرائيل حملتها على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول من عام 2023 والذي أشارت إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى القطاع.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة الإسرائيلية أودت منذ بدايتها بحياة أكثر من 52 ألف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، وخلفت دمارا هائلا في معظم مناطق القطاع.