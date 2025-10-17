أعضاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يناقشون إعادة إعمار غزة والتحديات المستقبلية

من أندريا شلال

واشنطن (رويترز) – أكد كبار المسؤولين الماليين من مختلف أنحاء العالم استعدادهم هذا الأسبوع للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة في وقت يعمل فيه البنك الدولي والأمم المتحدة على وضع اللمسات الأخيرة على تقدير جديد للتكلفة بقيمة 70 مليار دولار.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا إن أعضاء لجنة التنمية على المستوى الوزاري، التي تقدم المشورة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ناقشوا التحديات ذات الصلة خلال اجتماع عقد يوم الخميس.

وأضافت أوكونجو إيويالا “إننا نقدر بشدة وقف إطلاق النار وتوقف أعمال القتل وإعادة الرهائن إلى ديارهم وحصول الفلسطينيين على الطعام… نأمل أن يسفر ذلك عن الوصول إلى المرحلة التالية بسلام”.

وأوقف الاتفاق، الذي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حربا مدمرة استمرت عامين، إلا أن مسؤولين في الأمم المتحدة يقولون إن قوافل المساعدات تواجه صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة من المجاعة في شمال غزة بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق واستمرار إغلاق طرق المساعدات الرئيسية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 560 طنا من المساعدات الغذائية تدخل قطاع غزة يوميا في المتوسط منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن ذلك لا يزال أقل بكثير من الاحتياجات المطلوبة.

وقالت أوكونجو إيويالا إن لجنة التنمية ناقشت إعادة إعمار غزة والشكل الذي قد تتخذه هذه العملية، بينما عبر مسؤولون في البنك الدولي عن استعدادهم للعمل مع الناس في المنطقة وآخرين.

وأضافت “نريد تقديم المساعدة. لذا نأمل أن يكون هذا بمثابة طريق للمضي قدما وعودة الحياة إلى طبيعتها… سيستغرق الأمر وقتا طويلا لحين عودة الناس إلى حياتهم الطبيعية”.

وقال هاوليانج شو، القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لرويترز إن الظروف لم تتهيأ بعد لإعادة الإعمار. وأضاف أنه يجري صياغة الخطط لعقد مؤتمر في هذا الصدد، لكن لم يجر تحديد موعده بعد.

وتابع قائلا “المشكلة هي من أين نبدأ؟”، في إشارة إلى أحدث تقديرات للأمم المتحدة التي تشير إلى ضرورة إزالة أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض من المنطقة.

وأضاف “بوسعنا فعل ذلك، لكن يجب أن تكون الظروف مواتية. يجب إطلاق سراح الرهائن والجثث”. وأضاف أن توفير أماكن إيواء ضرورة ملحة، مشيرا إلى اقتراب فصل الشتاء.

وكان البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد قدروا في فبراير شباط أن تكلفة إعادة إعمار غزة ستتجاوز 50 مليار دولار، وهم الآن بصدد الانتهاء من تقدير مؤقت جديد بقيمة 70 مليار دولار.

وشنت إسرائيل حملة على غزة ردا على هجوم نفذته حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 آخرين إلى غزة.

ويقول مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 67 ألفا منذ ذلك الحين، وحولت القطاع إلى أنقاض.

