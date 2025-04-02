أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين يهددون روسيا بعقوبات “قاسية”

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اتفق خمسون عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين والديموقراطيين الثلاثاء على فرض عقوبات “قاسية” على روسيا إذا لم تلتزم “بحسن نية” بالسلام في أوكرانيا.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيان “إن هذه العقوبات ستُفرض إذا رفضت روسيا المشاركة بحسن نية في المفاوضات من أجل تحقيق سلام دائم مع أوكرانيا أو إذا بدأت أي تحرك بما في ذلك غزو عسكري يهدد سيادة أوكرانيا بعد (التوصل إلى) اتفاق سلام”.

وطرح هؤلاء الأعضاء مشروع قانون يدعو أيضا إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على السلع المستوردة من دول تشتري النفط والغاز واليورانيوم الروسي.

وأعلنوا أن “الرأي السائد في مجلس الشيوخ الأميركي هو أن روسيا هي المعتدي، وأن هذه الحرب المروعة، وكذلك عدوان (فلاديمير) بوتين، يجب أن يتوقفا على الفور وألا يتكررا”.

وتجمع هذه المبادرة النادرة في جو سياسي يشهد استقطابا منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، 25 جمهوريا و25 ديموقراطيا من أعضاء مجلس الشيوخ أي نصف أعضائه.

وقالوا إن “هذه العقوبات ضد روسيا جاهزة وستحظى بدعم ساحق من الحزبين”، إذا تم طرحها للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب.

وغيّر ترامب الذي يسعى إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا بأي ثمن، لهجته تجاه روسيا مؤخرا بعدما بدأ بالتقارب معها.

وأعلن الرئيس الأميركي الأحد أنه “غاضب” من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وهدد بفرض عقوبات جديدة على النفط الروسي.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” إنّه “إذا لم نتمكّن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وفي حال رأيت أنّ ذلك كان خطأ روسيا، فسوف أفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج من روسيا”.

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