أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يصوّتون على تجميد رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الخميس على تعليق رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية، في مسعى لإجبار الكونغرس على تقاسم المعاناة المالية وذلك بعد سلسلة من الأزمات التمويلية التي تسببت في إرباك الحكومة الفدرالية.

وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي عن ولاية لويزيانا الذي اقترح مشروع القرار الذي تم تبنيه بالإجماع، قبل التصويت “في تشرين الأول/أكتوبر، شلت الحكومة لمدة 43 يوما. كان أطول +إغلاق+ في تاريخ الولايات المتحدة” مؤكدا “لم يتقاض أحد (من الموظفين الحكوميين) أجرا” في ذلك الوقت.

وأضاف “بعد ثلاثة أشهر، شلت وزارة الأمن الداخلي لمدة 76 يوما (…) يجب أن نخجل من انفسنا. يجب أن يتوقف هذا. لا ينبغي أن يكون شلّ الحكومة هو الحل الافتراضي في مواجهة رفضنا حل مشكلاتنا وخلافاتنا” مشيرا إلى “إنها مسألة تضحية مشتركة”.

لكن هذا القرار لن يطال إلا أعضاء مجلس الشيوخ، وليس أعضاء مجلس النواب.

رلي/الح

