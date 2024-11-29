أعلى محكمة هولندية تتلقى توصية بتأييد حظر تصدير مكونات طائرات إف-35 لإسرائيل

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أمستردام (رويترز) – وجه المحامي العام للمحكمة العليا في هولندا، أعلى محكمة في البلاد، يوم الجمعة توصية إليها بتأييد الحكم الذي ينص على ضرورة وقف الدولة الهولندية تصدير مكونات طائرات إف-35 إلى إسرائيل.

وأمرت محكمة الاستئناف في لاهاي في فبراير شباط الحكومة بوقف تصدير هذه المكونات بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة، مما دفع الحكومة إلى اللجوء للمحكمة العليا لطلب المشورة.

وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لمكونات طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، يجري توزيعها على البلدان التي تطلبها ومنها إسرائيل التي طلبت شحنة واحدة على الأقل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال مستشار المحكمة “وفقا للمحامي العام (للمحكمة العليا)، كانت محكمة الاستئناف محقة عندما خلصت إلى أن هناك خطرا جليا من استخدام طائرات إف-35 الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بقطاع غزة”.

وقالت المحكمة العليا إنها ستصدر قرارا بشأن الاستئناف في أقرب وقت، دون تحديد موعد.

ورحبت جماعات حقوقية رفعت الدعوى ضد الدولة، منها فرع أوكسفام في هولندا، بالتوصية المقدمة للمحكمة.

وقالت في بيان “يتعين على الحكومة أن تعدل مسارها وألا تنتظر أكثر من ذلك”.

وأضاف البيان “التواطؤ في العنف الوحشي في غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت”.

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية على قطاع غزة والتي بدأتها عقب هجوم شنه مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أدى إلى مقتل قرابة 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقال مسؤولون في غزة إن العملية العسكرية الإسرائيلية قتلت ما يقرب من 44200 شخص وأجبرت جميع سكان غزة تقريبا على النزوح مرة واحدة على الأقل. كما دمرت مساحات شاسعة من القطاع.