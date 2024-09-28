أعيرة نارية في الهواء ونواح وعدم تصديق في بيروت بعد مقتل نصر الله

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بيروت (رويترز) – أطلق مسلحون أعيرة نارية في الهواء وأمروا أصحاب المتاجر في أجزاء من بيروت بإغلاقها، وقال أنصار جماعة حزب الله اللبنانية إنهم في حالة من الصدمة وعدم التصديق بعد مقتل الأمين العام للجماعة حسن نصر الله.

وأكد حزب الله يوم السبت اغتيال نصر الله، وأصدر بيانا بذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتله في غارة جوية على المقر المركزي للجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

ومقتل نصر الله ضربة قاصمة لجماعة حزب الله التي تواجه حملة عنيفة من الهجمات الإسرائيلية، وحتى مع ظهور تلك الأنباء كان بعض أنصار الجماعة يأملون بشدة في أنه لا يزال على قيد الحياة بطريقة أو بأخرى.

وقالت زهرة، وهي شابة نزحت من معقل حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت إنها تتمنى ألا يكون الخبر صحيحا “إنها كارثة إذا كان (ما يقال) صحيحا”.

وأضافت لرويترز عبر الهاتف وهي تجهش بالبكاء “كان قائدنا. كان كل شيء بالنسبة لنا. كنا تحت جناحيه”.

وقالت إن نازحين آخرين بجوارها فقدوا الوعي أو بدأوا في الصراخ والعويل عندما تلقوا إخطارات على هواتفهم ببيان حزب الله الذي يؤكد مقتل نصر الله.

وكان نصر الله، الذي قاد حزب الله منذ اغتيال زعيمه السابق في عملية إسرائيلية عام 1992، معروفا بخطاباته المصورة التي كان يتابعها كل من مؤيدي الجماعة ومعارضيها باهتمام بالغ.

وقالت زهرة “ما زلنا ننتظره ليخرج على التلفزيون في الساعة الخامسة مساء ليخبرنا بأن كل شيء على ما يرام، وأننا نستطيع العودة إلى ديارنا”.

وقال شهود إن مسلحين دخلوا المتاجر في بعض المناطق في بيروت وأمروا أصحابها بإغلاقها. ولم يتضح على الفور الفصيل الذي ينتمي إليه الرجال المسلحون.

وقال سكان إنه تم سماع دوي أعيرة نارية في منطقة الحمرا في غرب المدينة بينما أطلق أنصار للحزب النار في الهواء. وسُمعت حشود تهتف “لبيك نصر الله!”

وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أن مواكب شقت طريقها عبر الضاحية الجنوبية لبيروت.