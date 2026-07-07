أفغانستان تحتاج إلى “جهود الجميع” من رجال ونساء (الأمم المتحدة)

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قال مسؤولان في الأمم المتحدة الاثنين إن أفغانستان تحتاج إلى كفاءات النساء والرجال على حد سواء لمواجهة التحديات الكبرى، فيما يعود الملايين إلى البلاد التي تعاني أزمة إنسانية حادة.

واستُبعدت النساء من العديد من مجالات الحياة العامة منذ عودة سلطات طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021، مع فرضها قيودا على العمل والتعليم والنشاطات الترفيهية.

وقال ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “أنتم تحتاجون إلى جهود الجميع، وإلى كل الكفاءات المتاحة، وهذا يشمل الرجال والنساء على حد سواء”.

وجاءت تصريحاته خلال زيارة لمركز لحياكة السجاد في منطقة نهر شاهي في شمال أفغانستان والذي يوظف نساء عُدن أخيرا إلى البلاد.

وعاد أكثر من ستة ملايين أفغاني إلى بلادهم من باكستان وإيران منذ أيلول/سبتمبر 2023، بعدما شددت الدولتان سياسات الهجرة لديهما.

وتفرض عمليات العودة الجماعية هذه إلى بلد تثقله ندوب عقود من الحرب، تحديات كبرى في مجالات الإسكان والتوظيف والوصول إلى الرعاية الصحية.

ودعا دي كرو السلطات الأفغانية إلى ضمان “حصول الفتيات والنساء على التعليم والعمل والقدرة على ريادة الأعمال”.

وفرضت سلطات طالبان العديد من القيود على النساء ومنعتهن من الدراسة بعد المرحلة الابتدائية ومن العمل في مهن معينة ومن الذهاب إلى المتنزهات.

“ومنذ أيلول/سبتمبر 2025، حظرت حكومة طالبان أيضا على النساء العمل في مكاتب الأمم المتحدة، في خطوة استنكرتها المنظمة الدولية مرارا.

من جهته، قال برهم صالح، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي يزور أفغانستان أيضا، لوكالة فرانس برس إن ذلك “يشكل بكل تأكيد قيدا كبيرا على قدرتنا على تقديم الخدمات والشريان الإغاثي للشعب الأفغاني”.

ومن المقرر أن يلتقي صالح مسؤولين من طالبان في كابول خلال الأيام المقبلة لحضهم على رفع الحظر المفروض على الموظفات لدى الأمم المتحدة.

وقال صالح إن “أفغانستان تستحق الدعم، لكن لكي نتمكن من تقديمه، يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق”.

وأضاف “يجب علينا تسخير إمكانات هذا المجتمع… وهذا يتطلب تمكين الرجال والنساء والفتيان والفتيات من حشد طاقاتهم للمساهمة في مستقبل بلدهم”.

وأشار صالح إلى أن التنمية في أفغانستان “لا يمكن أن تتحقق بدون” النساء والفتيات.

كب-اش/الح