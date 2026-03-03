أفغان يعبرون الحدود هاربين من إيران مع استمرار الحرب عليها

بعدما تبدّدت آماله في الوصول إلى تركيا بسبب الحرب في الشرق الأوسط، فر رشيد نظري عائدا إلى موطنه أفغانستان، واصفا رحلة البحث عن الغذاء والوقود والأمان في إيران المجاورة.

لطالما مثّلت إيران وجهة جاذبة للباحثين عن فرص عمل أفضل في ظل الأزمة الإنسانية التي تعصف بأفغانستان، فضلا عن كونها ممرا إلى وجهات أبعد.

لكن منذ أن أشعلت الضربات الأميركية والإسرائيلية السبت فتيل حرب إقليمية، أفاد أفغان عبروا الحدود بأنهم تركوا وراءهم وضعا مرعبا.

قال نظري البالغ 20 عاما، عند معبر إسلام قلعة الحدودي “كان معظم الناس يتجهون نحو البلدات الصغيرة لأن الوضع في المدن كان سيئا”.

وبينما كان نظري يغادر البلاد، رأى إيرانيين يبحثون عن المؤن الأساسية.

وأضاف لوكالة فرانس برس، وهو يحمل حقيبة ظهر سوداء على كتفه “كانت هناك حشود غفيرة، خصوصا في الأسواق ومحطات الوقود وأماكن بيع المواد الغذائية”.

وقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط مئات الضحايا في البلاد، غير أن صحافيي فرانس برس لم يتمكنوا من التحقق من الحصيلة بشكل مستقل.

وعند نقطة حدودية في غرب أفغانستان، قال نعمت الله مرادي، العائد من إيران إن النيران كانت تُطلق “ليلا ونهارا”.

وقال الشاب البالغ 26 عاما، واصفا إجلاء الناس من العاصمة طهران حيث كان يعيش منذ حوالى 18 شهرا، “كان الناس قلقين”.

وأضاف وخلفه علم أسود رفعته إيران حدادا على اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي “رأينا صواريخ تسقط والدخان يتصاعد في الهواء بعدها”.

– “الفرار خوفا” –

وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة واللغة المشتركة، انضمت إيران إلى باكستان في طرد أعداد هائلة من الأفغان في السنوات الأخيرة بعد استضافتهم لعقود.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 1,8 مليون أفغاني عادوا من إيران العام الماضي.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها لم تشهد زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يغادرون إيران منذ بدء الحرب، لكن هناك خططا جاهزة في حال ارتفاع الأعداد.

وقال المتحدث باسم المفوضية في أفغانستان تشارلي غودليك إن “الموارد مُستنزفة بالفعل بشكل كبير في ظل ارتفاع أعداد العائدين مؤخرا ونقص التمويل”.

ظنّ تاجر أفغاني كان قد ذهب إلى مدينة أصفهان وسط إيران أن “الوضع ربما سيتحسن”، لكن سرعان ما أصبح الوضع لا يُطاق.

وقال رحمة الله سيد زاده البالغ 58 عاما “عندما رأينا أن الوضع يزداد سوءا، بدأنا نحن أيضا بالعودة” إلى أفغانستان.

وواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتها على إيران، وهو ما وصفه العائدون الأفغان بأنه مرعب.

قال عطا الله نوري (31 عاما) إنه كان يحزم حقائبه في طهران عندما وقعت انفجارات عدة في مكان قريب.

وقال لوكالة فرانس برس “بدأ جميع الناس، نساء ورجالا وأطفالا، بالصراخ والبكاء”.

وأضاف نوري “كان الجميع يركضون خوفا مع زوجاتهم وأطفالهم. كان هناك أناس تُرك أطفالهم على جانب الطريق بينما كانوا يركضون”.

وأشار إلى أن عدد الفارين من العنف كان كبيرا لدرجة أنه “لم تكن هناك حافلات متاحة لنقلهم”.

وبينما وجد الأفغان الذين عبروا معبر إسلام قلعة طريقا للنجاة من الصراع، كان الإيرانيون على الحدود يواجهون وضعا خطيرا في بلادهم.

وقال سائق شاحنة إيراني، طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية “أشعر بقلق بالغ منذ أن سمعت نبأ استشهاد قائدنا”.

وأضاف “لا أعرف ما يخبئه المستقبل، لكنه ليس مستقبلا مشرقا لنا نحن الإيرانيين”.

