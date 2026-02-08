أكاديمية “الفجيرة للطيران” استقطبت طلابا من 77 بلدا

اعلنت أكاديمية الفجيرة للطيران انها استقطبت طلابا من 77 دولة، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

واعتبرت الوكالة الأمر “انجازا يعكس تنامي حضور (الأكاديمية) الإقليمي والدولي وثقة الأوساط العالمية في جودة برامجها التدريبية المصممة وفق أحدث المعايير”.

ونقلت عن المدير العام للأكاديمية يحيى البلوشي قوله إنّ “استقطاب طلبة من هذا العدد الكبير من الدول يبرهن على كفاءة المنظومة التدريبية للأكاديمية”، موضحا أن “حصول البرامج على اعتمادات الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، يمنح الخريجين ميزة تنافسية عالية وفرصا واسعة للالتحاق بشركات الطيران الكبرى محلياً وعالميا”.

