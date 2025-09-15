أكاديمية الدفاع البريطانية تحظر طلبة إسرائيل على خلفية حرب غزة

أكدت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين بأن طلاب الدراسات العليا الإسرائيليين سيُمنعون اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2026 من التسجيل في معهد مرموق للدراسات الدفاعية تديره الحكومة.

وأفادت وزارة الدفاع فرانس برس بأن تسجيل الإسرائيليين في “الكلية الملكية للدراسات الدفاعية” سيتوقف العام المقبل، لكن سيُسمح للطلاب الحاليين البقاء فيها.

وتوفر الكلية التابعة لأكاديمية المملكة المتحدة للدفاع تدريبا “للمفكّرين الاستراتيجيين والقادة ضمن القوات المسلحة والخدمة المدنية”، بحسب موقعها الإلكتروني، فيما يُسمح للطلاب الدوليين بدراسة دورات محددة.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع إن “الدورات التعليمية التابعة للجيش البريطاني لطالما كانت متاحة لكوادر من مجموعة واسعة من البلدان، مع تأكيد جميع الدورات العسكرية البريطانية على الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي”.

وأضاف “لكن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة خطأ”، داعيا إلى “وفق فوري لإطلاق النار”.

وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية البرلمان في حزيران/يونيو بأن الكلية تقدّم “دورات أكاديمية غير قتالية” لـ”أقل من خمسة” من عناصر الجيش الإسرائيلي.

من جانبه، ندد المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية امير بارام الذي درس في الكليّة بالقرار على اعتباره “عمل قائم على التمييز” و”خيانة لحليف في حالة حرب”.

وأضاف بارام الذي يعد مسؤولا رفيعا في الجيش الإسرائيلي في رسالة وجهها إلى وزارة الدفاع البريطانية “بصراحة، استبعاد إسرائيل ليس أقل من عمل تخريبي ذاتي للأمن البريطاني”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “ذي دايلي تلغراف”.

علّقت بريطانيا بعض تراخيص التصدير إلى إسرائيل لأسلحة استخدمت في غزة لكنها استثنت قطعا بريطانية الصنع على غرار مكوّنات طائرات “إف-35” الحربية الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، مُنع مسؤولون إسرائيليون من حضور معرض مهم للأسلحة في لندن في وقت يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر للنأي بحكومته عن حزب غزة.

إلا أن 51 شركة سلاح إسرائيلية حضرت المعرض بينها “إلبيت سيستيمز”، وهي من أكبر مصنّعي الأسلحة، ما أدى إلى تنظيم مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين خارج مقر المعرض.

