أكبر صندوق تقاعد هولندي يبيع حصته في “كاتربيلر” بسبب دورها في غزة

باع “ايه بي بي” ABP، أكبر صندوق تقاعد هولندي، حصته في شركة كاتربيلر الأميركية، على ما أكدت ناطقة باسمه الأربعاء عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت باستخدام الجيش الإسرائيلي آليات تابعة للشركة.

في نهاية آذار/مارس، كان صندوق التقاعد هذا، وهو مستثمر رئيسي في دول عدة حول العالم، لا يزال يمتلك حصة تُقدّر بنحو 387 مليون يورو في شركة كاتربيلر.

وقال صندوق التقاعد الهولندي الذي يغطي ثلاثة ملايين موظف في المؤسسات الرسمية أو التعليمية في هولندا “يجب أن يضمن نهجنا الاستثماري عوائد جيدة مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية”.

وأوضح الصندوق في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس “إذا لم تستوفِ الشركات معاييرنا، ندخل في مناقشات، لكن إذا لم تُفضِ هذه المناقشات إلى النتائج المرجوة، يتوقف صندوق +إيه بي بي+ عن الاستثمار في هذه الشركات”.

في آب/أغسطس، أعلن صندوق الثروة السيادية النروجي، وهو أغنى صندوق في العالم بأصول تناهز قيمتها تريليوني دولار، أنه باع حصته في شركة كاتربيلر، عازيا الخطوة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وأكد الصندوق أن “منتجات كاتربيلر تُستخدم بلا شك لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي”.

من جانبه، يرفض صندوق التقاعد الهولندي التعليق على قراراته المتعلقة بشركات محددة “بسبب حساسية المنافسة والسرية”.

مع ذلك، أكد صندوق التقاعد الهولندي أنه “من الواضح أن تركيبة محفظتنا الاستثمارية آخذة في التطور، لا سيما في إسرائيل وغزة”.

ولم ترد كاتربيلر فورا على طلب وكالة فرانس برس للتعليق على هذه المعلومات.

